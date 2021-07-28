Siber suçlardan 6 ayda 40 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siber suçlardan 6 ayda 40 şüpheli tutuklandı

Siber suçlardan 6 ayda 40 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılının ilk 6 aylık sürecinde gözaltına alınan 232 şüpheliden 40'ı tutuklanırken 18'ide adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılının ilk 6 aylık sürecinde gözaltına alınan 232 şüpheliden 40'ı tutuklanırken 18'ide adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılının 6 aylık bilançosunu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre 2021 yılının 6 ayında toplam 798 olaya müdahale eden ekipler 232 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı tutuklanırken 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda yasa dışı bahis kanununu ihlal eden 392 şahsı tespit ederek toplamda bin 218 dijital materyali inceledi. Ayrıca 6 aylık dönemde bin 63 sosyal medya hesabı üzerinde de işlem yapıldığı açıklandı. - SAKARYA

Siber suçlardan 6 ayda 40 şüpheli tutuklandı
Siber suçlardan 6 ayda 40 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karı koca dolandırıcı
Karı koca dolandırıcı
Tarla yolunda kahreden kaza! Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
Tarla yolunda kahreden kaza! Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Fatma Girik Acun Ilıcalı Sevda Erginci
Spor Diego Muslera Eda Erdem Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siber suçlardan 6 ayda 40 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:15:02. #1.15#

title