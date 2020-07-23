Siber suçlara yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçlara yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçlara yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA