Siber suçlara karşı, 'ileri teknoloji' hamlesi

Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara, siber suçlarla mücadele için kurduğu ekibini güçlendirdiğini duyurdu. Papara kurucusu ve CEO'su Ahmed F. Karslı, "Biz riskleri asgari seviyede tutmak ve bilgi güvenliğini sağlamak için uluslararası en ileri teknolojileri kullanıyoruz" dedi.

Kullanıcı sayısı 6,5 milyonu aşan ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 44 pazar payı ile olan Papara, büyüyen işlem hacmine paralel olarak siber suçlarla mücadele gücünü artırmak için de etkin adımlar attığını duyurdu. Papara, hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hem de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri kapsamında siber suçlara karşı birçok ciddi çalışma yürüttüğünü duyurdu.

"E-DOLANDIRICILIĞA GEÇİT YOK"

Papara'da siber suçlara karşı yüksek alarm düzeyi içeren tedbirler alındığının belirtildiği açıklamada, "Papara nezdinde açılmış olan hesaplar ve bu hesaplar üzerinden gerçekleşen işlemler, olası siber suçlara karşı hem Papara'nın geliştirdiği hem de üçüncü partiler tarafından sağlanan yazılımlar aracılığı ile belirli filtrelerden geçiyor. Uyum ve Güvenlik ekipleri kullanıcıların güvenliği ve siber suçlarla mücadele için 7 gün 24 saat çalışıyor. Ayrıca kullanılan siber istihbarat servisleri sayesinde e-dolandırıcılık amaçlı açılan siteleri (phishing) henüz yayınlanmaya başlamadan tespit ederek siteyi kapatma (takedown) işlemlerini başlatabiliyor. Böylece kullanıcıların bu tür sitelere giriş bilgilerini vererek mağdur olmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Papara'nın kullandığı siber istihbarat servisleri başta phishing (oltalama) siteleri olmak üzere, kullanıcılarına ait herhangi bir bilginin açık kaynaklarda kullanılması veya üçüncü şahısların kullanıma açılması halinde alarmlar üretiyor" denildi.

SİBER SUÇLARA KARŞI GÜÇLÜ KADRO

Papara, siber suçlarla mücadelede kamu paydaşları ile ilişkilerini güçlendirerek kullanıcıların güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için güçlü bir atamaya imza attığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kurucu ekibinde yer alan Ziya Uçar, Kamu İlişkileri Direktörü olarak Papara ekibine katıldı. Ziya Uçar, Banka ve Kredi Kartı Dolandırıcılığı, EFT/Havale Dolandırıcılıkları, Sosyal Mühendislik ve Çağrı Merkezi Dolandırıcılığı Soruşturmalarının yürütüldüğü Ödeme Sistemleri Büro Amirliği'nde, dinleme ve izleme faaliyetlerinin yürütüldüğü Teknik Takip Büro Amirliği'nde ve son olarak İllegal Bahisle Mücadele Büro Amirliğinde en üst düzey yetkili olarak görev yapmaktaydı.

"HER TÜRLÜ SUÇLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Papara kurucusu ve CEO'su Ahmed F. Karslı yaptığı açıklamada, "İnternet, doğası gereği sınırları oldukça geniş bir yapı üzerinde kurulduğu için sahtekarlık, dolandırıcılık, yetkisiz erişim, şifre ve kişisel bilgilerin çalınması gibi kötü niyetli saldırılara maruz kalma riski taşıyor. Papara olarak, bu riskleri asgari seviyede tutmak ve bilgi güvenliğini sağlamak için uluslararası en ileri teknolojileri kullanıyoruz. Ayrıca Kamu İlişkileri Direktörü Ziya Uçar'ın ekibimize katılmasıyla da kamu yönetimi tarafında her türlü suçla mücadele kapsamında önleyici ve tespit edici kontroller oluşturulması için daha fazla mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı