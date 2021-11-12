Siber suçlar 4 ay takip etti, 6'sı tutuklandı

SİVAS (İHA) - Sivas merkezli 4 ilde sosyal medya hesapları üzerinden kurdukları tuzakla dolandırıcılık yapan 6 kişi, 4 aylık takip neticesinde yakalanarak ceza evine konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas merkezli; Mersin, Bursa ve İstanbul illerinde sosyal medya hesapları üzerinden para kazandırma vaadi ile kullanıcıları dolandıran bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren takip neticesinde, ilde 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. "Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık" suçlaması ile 8 kişi gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılardan 6'sı çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Dolandırıcıların, instagram hesaplarına "link" yollayarak ele geçirip, bu hesaplar üzerinden "forex kazanç" adı altında dekont paylaşarak insanları dolandırdıkları, elde ettikleri gelirle lüks hayat sürdükleri anlaşıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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