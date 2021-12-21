AYDIN (Habermetre) - Siber Suç Nedir? Konferansı Gerçekleşti Üniversitemiz İletişim Fakültesi ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle "Siber Suç Nedir? Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı Siber Zorbalık Teknoloji Bağımlılığı" adlı konferans, 20 Aralık 2021 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Konferansa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tugay Barış Güneş, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Seçim, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ümit Şahin, Kütüphane Daire Başkanı Ögr. Gör. Özden Faydalıgül, öğretim üyelerimiz ve öğrenciler katıldı.

Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tugay Barış Güneş konuşmasında, 'Artan siber suçlar noktasında neler yapabiliriz? ', 'Kendimizi nasıl koruyabiliriz? ' sorularının cevabını aramamız gerektiğini belirterek; 'İletişim Fakültesinin yapmış olduğu destek için teşekkür ediyor ve saygı duyuyorum. Günümüzde teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık önemli bir konu bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de oldukça önemli. Akademisyen ve öğrencilere ulaşarak bu anlamda Türkiye'ye bir örnek teşkil edebilmek amacımızdır. " dedi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ümit Şahin ise konuşmasında "Ülkemizde son yapılan çalışmalara göre evlerimizin yüzde doksan ikisinde internete ulaşma imkanı var pandemi ile beraber artan internet üzerinden yapılan alışverişler yüzde kırk dört oranında artış göstermiştir. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar ve uygulamalar indirilirken verilen kişisel bilgiler sayesinde bilgilerimizi elde edip kötü amaçlar doğrultusunda kullanmalara karşı dikkatli olmalıyız. Türkiye de şuan 60 milyon insan interneti aktif olarak kullanıyor. Unutmamalıyız ki bir ürüne para vermiyorsanız ürün sizsiniz demektir. " dedi.

Konuşmaların ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Görevlisi Uğur Bulut, yapmış olduğu sunumda sosyal medya üzerinden yapılan hakaret, şantaj, iftira terör propagandası, hesap hackleme, cinsel istismar, dolandırıcılık gibi işlerin siber suçlar kapsamına girdiğini belirterek, "Normal şartlarda sosyal medya hesaplarını çalmak mümkün değildir. Ancak kullanıcılara gönderilen sahte linkler aracılığıyla hesabınız çalınabilir. Bu işlemin kurtarılma oranı yüz kişide sekiz kişidir. Ayrıca sosyal medya bireylerin düşündüğü gibi bir özgürlük alanı değildir. Yapmış olduğunuz en küçük paylaşımdan beğeniye kadar hepsinden mesul olduğunuzu unutmamanız gerekir. " dedi.

Sunumların ardından söz alan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova ise Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında çocukları ve gençleri, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında ADÜ TV stüdyolarında hazırlanan filmlerle bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, konuşmacılara teşekkür etti.

Soru cevap bölümü ile devam eden Konferans, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet