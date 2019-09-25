"Siber savunmada Türkiye'nin ekosistemi güçlü"

25.09.2019 15:29

Siber saldırılara karşı 'öngörülebilir' siber savunma yaklaşımını geliştiren SPECTRAMI, Öngörülebilir Siber Savunma Roadshow 2019 kapsamında İstanbul'da bilişim uzmanlarıyla bir araya geldi. SPECTRAMI CTO'su Sarfaraz Kazi, siber savunmada Türkiye'nin güçlü ekosistemine dikkat çekti.



Bilgi güvenliği ve veri iletişimi ağlarında uçtan uca çözümlerde lider distribütörlerden SPECTRAMI, 'öngörülebilir' siber savunma yaklaşımıyla geliştirdiği kilit çözümleri ve hizmetleri paylaşmak üzere düzenlediği 'Öngörülebilir Siber Savunma Roadshow 2019' kapsamında İstanbul'a geldi. SPECTRAMI, İstanbul'da gerçekleşen etkinlikte 'önlemeden öngörmeye giden yol' konusuna odaklanarak modern teknolojileri tanıttı.



Roadshow'un ilk durağını Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Burj el-Arab'da 9 Eylül'de başlatan şirketin İstanbul'daki etkinliğinde, teknoloji ve bilişim dünyasının uzmanları bir araya geldi.



"Diplomatik casusluk faaliyetlerinde siber saldırılar arttı"



Etkinliğe ilişkin açıklamalar yapan SPECTRAMI CTO'su Sarfaraz Kazi, "Siber saldırılar özellikle son dönemlerde diplomatik casusluk faaliyetlerinde ve bankacılık alanında yoğun olarak yaşanıyor. Gelişen teknolojinin pek çok güvenlik açığını da beraberinde getirmesiyle birlikte siber saldırı aktörleri kurumsal yapıları hedefliyor ve taktiklerini de sürekli değiştiriyor. Bu noktada siber savunmaya ilişkin daha farklı çözümler sunma ihtiyacı doğuyor. Dünya çapında bir organizasyona sahip şirket olarak 1 yılı aşkın süredir de Türkiye pazarındayız. Türkiye'yi bölgedeki ekosistemi güçlü, en geniş pazar olarak tanımlayabilirim. Türkiye'de iş ilişkilerinin gayet dinamik ilerlediği, muhteşem bir mühendislik sistemine sahip iş ortaklarımız var. Siber saldırılara karşı geliştirdiğimiz Hive Pro ürünümüzle temel altyapıdan bağımsız olarak şirket içi ve karma ortamlarda bulut tabanlı çözüm dağıtımını destekliyoruz" diye belirtti.



SPECTRAMI Türkiye Ülke Müdürü Gökhan Baş, etkinlik hakkında, "Bölge ülkelerde başlayan Roadshow'umuzun İstanbul etkinliği gayet verimli geçti. Türkiye'deki değerli iş ortaklarımızla birlikte ev sahipliğini yaptığımız bu etkinlikte katılımcıların kurumlarına döndüklerinde siber saldırılarda önlemeden öngörmeye giden yolda hemen uygulayabilecekleri kilit bilgileri edindiğine inanıyorum" dedi.



Güvenlik sektörü profesyonellerine yönelik çözümler paylaşıldı



SPECTRAMI'nin, olası saldırıların kurumları etkilemesinden önce karar vericilere yardımcı olacağı öngörülebilir yaklaşımının üç büyük ayağını güvenlik açığı analizi, güvenlik analizi ve birden fazla tedarikçi tehdidi gibi çözümler oluşturuyor. Konuyla ilgili vaka sunumu ve tanıtım yapacak birden fazla uzman da etkinlikte yer aldı.



Bölgenin karar mercileriyle anahtar çözümler tartışıldı



SPECTRAMI, öngörülebilir siber savunma modelini destekleyen bu Roadshow ile bölgenin önde gelen kuruluşlarının karar mercileriyle interaktif bir platform oluşturmak için tasarlanan anahtar çözümler ve hizmetler üzerine eğildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA