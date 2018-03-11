Siber Saldırıları Öngörmek Mümkün Mü?

Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Mehmet Necmi Ön, siber saldırıları öngörmenin mümkün olup olmadığı konusunda Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ön, şunları dile getirdi: "Siber saldırı davul zurna çalarak gelmiyor ama bunu algılamanın yolları da var. "Tracker Intelligence" diye bir konsept. Bu çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu bir servis olarak alınıyor, satılıyor ve sizin, kurumunuzun, adınızın, mail adresinizin, sosyal medyanızın dark web ile, deep web ile konusu geçiyor mu, sizin için birileri atak planlıyor mu, atak olmadan anlayabileceğiniz mekanizmalar gelişiyor. Biz de bunlardan birkaç tanesini zaten pazara sunuyoruz. Bunun en güzel öngörüsü, öyle bir araç çıktılarını değerlendiriyor olmak. Şunu garanti edebilirim, mutlaka olacak. Çünkü derler ya "su uyur düşman uyumaz". Onların durağı yok.".