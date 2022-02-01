Siber saldırılarda kullanıcıların duygusal yönlerinden faydalanılıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen, sosyal medya üzerinden gerçekleşen siber saldırılarda özellikle insanların zafiyetlerinden faydalanıldığını belirtti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Gönen, oldukça geniş bir pazara sahip olan sosyal medya ortamlarında gerçekleştirilen saldırıların büyük çoğunluğunun, kullanıcıların duygusal yönlerinden faydalanılan sosyal mühendislikler üzerinden yapıldığını aktardı.

Gönen, sosyal medya hesaplarının çalınması, kullanıcının bilgisi dışında yayın yapılması ve hesabın geri verilmesi için fidye istenmesi durumlarıyla çok sık karşılaşılmaya başlandığını belirterek, "Özellikle güncellemeler, kadına şiddet, hayvan hakları, hasta çocuk gibi başlıklarla gönderilen linklere tıklanması sonucunda, link öncelikle saldırgana ait bir adrese giderek kullanıcılara ait parolaların ele geçirilmesine neden olmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Tüm bu sosyal mühendislik saldırılarından korunmak için kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini aktaran Gönen, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden veya internet aracılığıyla gelen linklere tıklanılmaması ve linkin geldiği kuruluşun resmi sitesine gidilerek mutlaka içeriğin kontrol edilmesi gerekiyor. Arama motorları da güvenilir değil. Sadece güvenilen siteler, arama motorları üzerinden adres satırına ismi girilerek bakılmalı. İkinci olarak da, özellikle kurumsal hesaplar başta olmak üzere güçlü parolalar kullanılmalı. Aynı zamanda tüm hesaplar için mümkün olduğu kadar farklı parolalar tercih edilmeli.

Güçlü parolalarımızı seçerken en az 12 karakter ve hatırlanabilir parolalar seçilmelisiniz. Bu uyarıları dikkate alıp, uygulayarak birçok siber saldırıdan korunabilmek mümkün. Doğru önlemleri alarak, yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknolojiden faydalanmak önem taşıyor."