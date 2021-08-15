Siber Saldırılar Ülkelere Ne Kadar Zarar Verebilir?
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Siber Saldırılar Ülkelere Ne Kadar Zarar Verebilir?

Siber Saldırılar Ülkelere Ne Kadar Zarar Verebilir?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Prodaft Kurucu Ortağı Mehmet İnce, siber saldırıların ülkelere zarar verme durumunu değerlendirdi.

Prodaft Kurucu Ortağı Mehmet İnce, siber saldırıların ülkelere zarar verme durumunu değerlendirdi.

Herhangi bir siber saldırı bağlamında, hangi kritik servisin ne şekilde etkileneceğini ölçeklemek gerektiğini söyledi. Google'ın Gmail servisinin servis dışı kalması halinde Türkiye'de neredeyse ticaretin durduğunu çünkü herkesin temelde kullandığı servisin bu servis olduğunu aktardı. Bir servis ne kadar kritik noktaya sahip olursa bağımlılığında o kadar arttığını ifade etti.

Dijitalleşen dünya içerisinde herhangi bir saldırı için fiziksel erişime ihtiyaç duyulmadığını, dünyanın herhangi bir yerinde internete erişimi olan birinin çok ciddi zararlar verebilecek noktalara gidebileceğini vurguladı. Türkiye'de daha önce finans sektörüne siber saldırıların gerçekleştiğini açıkladı. Siber saldırıların hem tespiti hemde sıkılaştırılması gibi noktalarda ciddi bütçelerin ayrıldığını söyledi.

Kaynak: Wise.tv

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