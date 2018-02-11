Siber Saldırılar Blockchain Uygulamalarını Tehdit Ediyor Mu?

Ziraat Teknoloji A.Ş. Bilgi Güvenliği Grup Yöneticisi Ayşim Niksarlı, siber saldırıların blockchain uygulamalarını tehdit edip etmediği konusunda Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Niksarlı, şunları dile getirdi: "Çok heyecan verici bir teknoloji aslında. Çünkü sadece finans alanında değil, noter vs. birçok sözleşmelerin takibi gibi birçok konuda uygulama alanları var. Fakat biz de bu konuda bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunun içinde hem iş birimlerimizden aldığımız geri bildirimleri sağlayacak ekiplerimiz var, hem bilgi güvenliği ekipleri var, hem uygulama ekipleri var. Ne tür projeler yapabiliriz diye birlikte değerlendiriyoruz ama bir taraftan da izlediğimizde, son 2 yıla baktığımızda, özellikle bu konuda 9 ciddi saldırı oldu ve 9. bu ay içinde gerçekleşti. Açıklanan rakamlara göre, 534 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu. Bu tabii özellikle finansal anlamda kullanımında biraz daha temkinli davranmaya doğru itiyor bizi. Ama gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz".