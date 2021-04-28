Siber riskleri en aza indirmek için sigorta yaptırmak önemli

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, dijitalleşme arttıkça yükselen siber risklerin de farkında olmak gerektiğini belirterek, "Dijitalleşmenin getirdiği yeni durumlar karşısında siber riskleri en aza indirmek için sigortalanmak son derece önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, dijitalleşme arttıkça yükselen siber risklerin de farkında olmak gerektiğini belirterek, "Dijitalleşmenin getirdiği yeni durumlar karşısında siber riskleri en aza indirmek için sigortalanmak son derece önemli." ifadesini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Obalı, 2020 yılının sigorta şirketleri için zor geçen bir sene olduğunu vurgulayarak, "Bu olumsuz duruma karşı, uzaktan çalışma altyapısının kurgulanması, çağrı merkezleri dahil olmak üzere müşterilere uzaktan hizmet verilebilecek sistemlerin kurulması gibi dijitalleşmeyle birlikte gelen uygulamalar sayesinde hasar süreçlerinde hiçbir sorun yaşanmadı. 44 milyar TL tazminat üstlendi, üretim tarafında da yüzde 19'luk prim artışı gerçekleşti ve 2021 yılında da bu büyüme trendi sürdü. Örneğin, görüntü tanıma (image recognition) özelliğiyle hasar tespit süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlandı. Fiziki tespite gerek kalmadan sigortalıların olası mağduriyetleri giderildi. Bu olumlu gelişmeler neticesinde sigortacılıkta dijitalleşmenin artırılması planlanırken, bu yolla hizmet kalitesinin standartları da yükselecek." açıklamasında bulundu.

Obalı, sigortacılık sektörünün, bankacılıktan sonra finans piyasalarındaki en önemli oyuncu olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörün ilerlemesi açısından, evrak basımının ortadan kaldırılıp belgelerin tamamen dijital ortamda servis edilebilmesinin sağlanması, şirketlerin zorunlu bilgilendirmelerinin dijital ortamda yapılmasının önünün açılması, poliçe süreçlerinin dijitalleşmesi, ekspertiz raporlarının ve faturalandırma işlemlerinin bütünüyle dijitale aktarılabilmesi, e-devlet uygulamasında sigortacılık sektörünün yer alması ve bu platformda yapılacak tüm işlemlerin geçerli sayılması yıl içinde somut gelişmeler yaşanması beklenen konular arasında yer alıyor.

Sigortacılık önemli ölçüde veri işleyen bir sektör olduğundan TSB, bu verilerin kamuoyunun yararına olacak şekilde değerlendirilmesinin önemi üzerinde duruyor. TSB'nin öncülüğünde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde veriyi daha iyi analiz edecek merkezi yapıların kurulması ve daha güvenli hizmetlerin sigortalılara sunulması için projeler tasarlanıyor. Veri analitiği sayesinde trend analizleri yapılarak sigortalıların ihtiyacına olacak ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor."

Sigortalıların talebinin süreçlerin dijitalleşmesi yönünde olduğunu aktaran Obalı, "Dijitalleşme arttıkça yükselen siber risklerin de farkında olmak gerek. Dijitalleşmenin getirdiği yeni durumlar karşısında siber riskleri en aza indirmek için sigortalanmak son derece önemli. Riskten korunmanın yolu sigortadan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu