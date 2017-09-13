Siber Polisler, Şiddeti Özendiren 757 Sosyal Medya Hesabını Yakın Takibe Aldı!

Sosyal medyada küfür edenler yandı. Siber polisler, sosyal medya üzerinden sporda şiddeti özendirici paylaşımlarda bulunanların peşine düştü.

POLİS, HESAPLARI 7/24 İZLİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birim, sosyal medyada kişi ya da takıma küfür eden, hedef gösteren, karşı tarafın maneviyatını zedeleyici söylemlerde bulunan ve grupları galeyana getirme çabasında olan kişi ya da grupların tespiti için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

757 HESAP TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, 12 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde bu tür paylaşımlarda bulunan 757 sosyal medya hesabı tespit edildi. İnceleme altına alınan hesaplara ilişkin gerekli çalışmaların devam ettiği belirtildi.