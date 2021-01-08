Jandarma Genel Komutanlığı siber suçlara göz açtırmıyor

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı siber suçlara göz açtırmıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 2020 yılında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda; bin 423 oltalama, 839 fuhuş, 428 müstehcenlik, 19 terör ve 4 bin 160 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 6 bin 869 siteye işlem yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Onur Gemici