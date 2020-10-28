Siber güvenlikte 8 haftalık maraton başlıyor

Siber güvenlik düşünce kuruluşu CyberThink, 8 haftalık "hacking yarışması" düzenliyor.

Siber güvenlik düşünce kuruluşu CyberThink, 8 haftalık "hacking yarışması" düzenliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CyberThink'in uluslararası katılımlı senaryo bazlı siber güvenlik yarışması "Battleware" için başvurular 30 Ekim'de sona erecek.

8 haftalık maratonun sonunda dereceye giren ilk üç takıma toplam 50 bin lira değerinde ödül verilecek.

Yarışma için 750 katılımcıdan oluşan 260 takım kayıt yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım