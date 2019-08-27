Siber Güvenlik Yaz Kampının küçük kursiyeri

27.08.2019 10:38

Ankara'da yaşayan ortaokul öğrencisi Emre Bektaş, üniversite öğrencilerinin katıldığı Siber Güvenlik Yaz Kampında bazı kursiyerlerden önce sanal makine kurma başarısı gösterdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde oluşturulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile Siber Kulüpler Birliğince organize edilen kampa katılan Bektaş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kampta kodlama alanındaki başarısıyla eğitmenlerin dikkatini çekti.

Akman, ilkokul 4'üncü sınıfta kod yazmaya merak saldığını daha sonra profesyonel yardımla kendini geliştirerek, okulun kodlama takımına girmeyi başardığını söyledi.

7'nci sınıf öğrencisi Akman, bu alanda kendisini geliştirip gücünü iyiye kullanan hackerlardan biri olmak istediğini belirtti.

Bektaş ile aynı eğitime katılan kuzeni İhsan Karataş da Emre'nin kodlama konusundaki başarısına ailesinin büyük desteğini olduğunu vurguladı.

Siber Güvenlik Yaz Kampı sorumlularından Erva Nur Bozduman ise bu kampı üniversite öğrencileri, kamu kuruluşları ve özel şirketlerde çalışanlar için düzenlediklerini ifade etti.

Eğitimlere bin 200 civarı üniversite öğrencisinin başvuruda bulunduğuna değinen Bozduman, "Emre, başvuru yapan tek ortaokul öğrenciydi. Robotik kodlama yaptığını ve bu alana ilgisi olduğunu öğrenince başvurusunu kabul ettik. Siber güvenlik giriş eğitimini başarıyla tamamladı. Hatta sınıftaki birçok öğrenciden önce sanal makineyi kurdu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA