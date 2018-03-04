Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Arasındaki Farklar Neler?

Odeabank Ağ ve Güvenlik Müdürü Fatih Okumuş, siber güvenlik ve bilgi güvenliği arasındaki farkların neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.

Okumuş, bilgi güvenliğinin analog ve dijital bilgileri kapsayan bir güvenlik sistemi olduğunu, siber güvenliğin ise bütün dijital kanalları kapsadığını ve bu dijital kanalların güvenliğinden bahsettiğini ifade etti.