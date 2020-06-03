HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Siber güvenlik vakaları iş deneyimlerine olumsuz katkıda bulunabiliyor

Kaspersky Amerika İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Alena Reva, şirketlerde yaşanan siber güvenlik vakalarından bahsederken genellikle para, müşteri güveni ve diğer kurumsal sonuçlar gibi konulara odaklanıldığını belirterek, "Çalışanların böyle vakalarda neler yaşadığı, dikkate...

Siber güvenlik vakaları iş deneyimlerine olumsuz katkıda bulunabiliyor
03.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:09

Kaspersky Amerika İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Alena Reva, şirketlerde yaşanan siber güvenlik vakalarından bahsederken genellikle para, müşteri güveni ve diğer kurumsal sonuçlar gibi konulara odaklanıldığını belirterek, "Çalışanların böyle vakalarda neler yaşadığı, dikkate almamız gereken başka bir konu." ifadelerini kullandı.

Kaspersky açıklamasına göre, şirket, "Kurumsal güvenlikle ve çalışanların özel hayatıyla ilgilenmek: Siber güvenlik şirketler ve çalışanları için neden hayati önem taşıyor?" başlıklı yaşanan sızıntıların çalışanlarda oluşturduğu rahatsızlığı ve kayıpları konu alan bir rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye'de vaka müdahalesinden sorumlu çalışanların yüzde 24'ünün önemli kişisel buluşmaları kaçırdığı, yüzde 32'sinin fazla mesai yaptığı, yüzde 28'inin fazladan stres yaşadığı ve yüzde 23'ünün tatilini iptal etmek zorunda kaldığı belirlendi.

Veri sızıntısı riski her an sürerken, kurumların veri güvenliğini kontrol altında tutması ve vakaların çalışanlara ve özellikle Kovid-19 salgını sırasında şirketin itibarına olumsuz etki yapmasını önlemesi gerekiyor.

İş stresi, çalışanların iş ve hayat dengesine, verimliliğine ve motivasyonuna zarar veriyor.

Çalışanların yüzde 76'sı iş stresinin kişisel ilişkilerini etkilediğini belirtirken, bu yüzden işini bırakanların oranı ise yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti.

Özellikle insanların evden üretken bir şekilde çalışmaya uğraştığı bu dönemde stres sorununu dikkate almak gerekiyor.

Stres, çalışanların verimliliğinin azalmasına, iş performansının düşmesine ve sonuç olarak doğrudan finansal zarara neden olabiliyor.

"Çalışanların siber güvenlik vakalarında neler yaşadığı dikkate alınmalı"

Kaspersky raporuna göre, siber güvenlik vakaları da olumsuz iş deneyimlerine katkıda bulunabiliyor.

Tüm dünyada KOBİ'lerin (yüzde 48) ve kurumsal şirketlerin (yüzde 53) yaklaşık yarısı geçen yıl en az bir kez veri sızıntısı yaşadı.

Öte yandan, Türkiye'de yöneticilerin en çok yaşadığı sorunlardan birinin yüzde 28 ile stres olduğu tespit edildi.

Gelişmiş vaka müdahalesi uygulamalarına sahip büyük kurumlarda çalışanlardan özel bir bilgi teknolojileri güvenliği departmanı bulunmayan KOBİ'lerde çalışanlara kadar tüm sistem yöneticileri, böyle bir durumda çok daha fazla stres yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Amerika İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Alena Reva, şirketlerde yaşanan siber güvenlik vakalarından bahsederken genellikle para, müşteri güveni ve diğer kurumsal sonuçlar gibi konulara odaklanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanların böyle vakalarda neler yaşadığı, dikkate almamız gereken başka bir konu. İş yerinde stresin artmasının veya iş ile yaşam dengesinin bozulmasının çalışanların verimliliğini ve daha da önemlisi fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilediğini söylemeye gerek bile yok. Bu durum, kesinlikle hafife alınmamalı çünkü dışarıda olumsuz düşüncelerini paylaşan çalışanlar, markanın itibarına zarar verebilir. Veri sızıntısı nedeniyle itibarı sarsılan bir şirket için böyle bir durum özellikle son derece önemli."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Ekonomi
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Ekonomi
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Falcao Ozan Kabak Bülent Uygun Mehmet Aurelio Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Rusya Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Siber güvenlik vakaları iş deneyimlerine olumsuz katkıda bulunabiliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 12:12:20. #1.15#
title