Siber güvenlik uzmanından "Kovid-19'un siber suçlular için büyük fırsat oluşturduğu" uyarısı - NEW
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siber güvenlik uzmanından "Kovid-19'un siber suçlular için büyük fırsat oluşturduğu" uyarısı - NEW

Global Cyber Alliance Başdanışmanı Adnan Baykal'ın röportajı - Global Cyber Alliance Başdanışmanı Adnan Baykal: "Siber güvenlik açısından Kovid-19'un dünya üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz.

25.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:36

Global Cyber Alliance Başdanışmanı Adnan Baykal'ın röportajı - Global Cyber Alliance Başdanışmanı Adnan Baykal:

"Siber güvenlik açısından Kovid-19'un dünya üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki siber suçlular için de bu bulunmaz bir fırsat oldu"

"Yüzde 100 virüs girmeyecek bir sistem yok. Bunu bize tarih en güvenilir devlet birimlerinde bile gösterdi"

"5G'de beni ürküten şeylerden biri, 'internet nesneleri' dediğimiz şeyler. 5G sayesinde en küçük şeyler bile internete bağlanabilecek"

"Siber güvenlik sadece teknik bir problem değil düzenleyiciliği de olan bir konu. Dolayısıyla bu konudaki kanunların çıkartılması ve devamlı yenilenmesi lazım"

NEW YORK (AA) – İSLAM DOĞRU – ABD'de Global Cyber Alliance (GCA) siber güvenlik şirketinin başdanışmanlığını yapan Adnan Baykal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının dünyadaki siber suçlular için büyük bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

New York eyaletinin başkenti Albany'de yaşayan Baykal, Kovid-19 salgınının internet üzerinden siber saldırıları nasıl arttırdığı ve çözüm önerileri konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Baykal, ABD'de özel ve devlet kurumlarında 16 yıl siber güvenlik uzmanı olarak çalıştığını belirterek, 5 yıldır da kar amacı gütmeyen GCA'da küresel siber tehditlere karşı şirketleri, devletleri, grupları bir araya getirerek siber sorunlara karşı ücretsiz çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

GCA'nın New York, Londra ve Brüksel'de ana ofisleri bulunduğunu aktaran Baykal, şirketin başlıca çalışma alanının dünyadaki siber güvenlik odaklı gayretleri çözüm odaklı koordine etmek olduğunu kaydetti.

Baykal, "GCA konsepti ilginç bir konsept. Kendimizi siber güvenliğin UNICEF'i olarak görüyoruz." dedi.

"Kovid-19 siber suçlular için de bulunmaz bir fırsat oldu"

Kovid-19 salgınında insanların evlerden çalışmaya başlaması sonucu internet üzerine büyük bir yığılma olduğunu kaydeden Baykal, bunun da siber güvenlik açısından yeni sorunlar ortaya çıkardığına dikkat çekti.

Baykal, şirketlerin önceden iş yerlerinde kendi internet ağlarını kontrol ederken, evden çalışmalarla artık bu kontrolün mümkün olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Özellikle küçük ölçekteki yapılanmalar buna hazır değildi. Vakitleri de yok, bir anda herkes evine itildi. Yaşam savaşı veriyorlar, tabiri caizse tekeri döndürmeye çalışıyorlar ve bu arada siber güvenliği düşünmüyorlar. Bu açıdan Kovid-19'un dünya üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki siber suçlular için de bu bulunmaz bir fırsat oldu."

Salgın sürecinde "fidye yazılımı" (ransomware) denilen siber saldırılarda çok artışlar olduğuna dikkati çeken Baykal, özellikle New York'ta "evde kal" talimatından sonra bir hafta içinde Kovid-19 üzerinden siber atak yapmak için 20 binden fazla internet ismi oluşturulduğu bilgisini paylaştı.

Siber saldırılara karşı önlemler

Siber saldırılar için internet kullanıcılarının çok basit güvenlik önlemleri alabileceğini belirten Baykal, ilk önce hesap şifrelerinin çok kuvvetli olması ve hesapların "iki faktörlü kimlik doğrulama" metoduyla korunması gerektiğini belirtti.

Baykal, aynı şifrelerin başka hesaplarda da kullanılmaması gerektiğini hatırlatarak, ikinci olarak da bilgisayardaki sistem ve programların da sık sık güncellenmesi tavsiyesinde bulundu.

Verilerin yedeklenmesinin önemine de değinen Baykal, "Üçüncüsü, backup yapmanız çok önemli, çünkü virüs bir şekilde sistemlere giriyor, yani yüzde 100 virüs girmeyecek bir sistem yok. Bunu bize tarih en güvenilir devlet birimlerinde bile gösterdi. Ama eğer bilgilerinizi backup yaparsanız, kobiler için çok önemli, fidye yazılımı denilen atağa maruz kalırsanız, en azından yedekleme olduğu için bilgisayarı formatlayıp tekrar kurup yedeklemeden tekrar çalışmaya devam edebilirsin." ifadelerini kullandı.

"5G'ye geçiş akıllı bir şekilde yapılmalı"

Kovid-19 salgınında gündeme gelen 5G internet ve güvenlik sorunu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Baykal, 5G dışında bir seçenek olmadığını, er veya geç bu teknolojiye geçileceğini söyledi.

Baykal, şöyle devam etti:

"5G'de beni ürküten şeylerden biri 'internet nesneleri' dediğimiz şeyler. 5G sayesinde en küçük şeyler bile internete bağlanabilecek. Mesela, evinizde çocuklarınızı izlediğiniz kameralar, kapı zili, garaj kapısı, elektrik ışıkları, buzdolabı, tost makinanız... Aklınıza gelen her şey internete bağlanacak ve bağlanıyor da."

5G'ye geçişin akıllı şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Baykal, "Mesela şu an diyelim internete bağlı 5 milyar bağlantılı bir sistem var, 5G ile internet nesneleri sayesinde bu 40-50 milyara çıkacak. İşte bu sistemler güvenli bir şekilde kontrol edilmezse internetin diğer kısımlarına güvenlik riski oluşturacak." diye konuştu.

"Siber güvenlikte yetkilendirme çok önemli"

Türkiye'de de siber güvenlik konusunda çok güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnız Türkiye'de benim gördüğüm sorumluluk veriliyor fakat yetki verilmiyor. Sorumluluk verilen devlet birimleri siber güvenlik konusunda çok güzel çalışmalar yapıyor, Savunma Sanayi Başkanlığı çok güzel çalışmalar yapıyor, ilgili siber şirketleri bir araya getiriyor, çözümler oluşturuyorlar. Fakat bazen bir yerde tıkanılıyor. Türkiye'de devletin yapabileceği çok basit ve etkili birçok adım var. Ama bunların yetkilendirilmiş bir kurum tarafından yapılması, önlerine bir problem çıktığı zaman o yetkileri kullanıp aşabilmeleri lazım."

Siber güvenlikte devletin yetkilendirmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Baykal, "Siber güvenlik sadece teknik bir problem değil düzenleyiciliği de olan bir konu. Dolayısıyla bu konudaki kanunların çıkartılması ve devamlı yenilenmesi lazım." dedi.

Baykal, GCA üzerinden Türkiye ile sürekli dirsek teması halinde olduklarını belirterek, bazı üniversite ve belediyelerle siber güvenlik üzerine ortak çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Siber güvenlik uzmanından 'Kovid-19'un siber suçlular için büyük fırsat oluşturduğu' uyarısı - NEW

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Mfö Ezgi Mola Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Siber güvenlik uzmanından "Kovid-19'un siber suçlular için büyük fırsat oluşturduğu" uyarısı - NEW - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 11:37:04. #1.14#
title