SİBER GÜVENLİK UZMANINDAN, KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ UYARISI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİBER GÜVENLİK UZMANINDAN, KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ UYARISI

Koronavirüs sebebiyle evden çıkmayan çoğu vatandaşın ve çocukların internette vakit geçirmesiyle birlikte, yasa dışı bahis siteleri binlerce insanı hedef aldı.

SİBER GÜVENLİK UZMANINDAN, KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ UYARISI
29.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:20

Koronavirüs sebebiyle evden çıkmayan çoğu vatandaşın ve çocukların internette vakit geçirmesiyle birlikte, yasa dışı bahis siteleri binlerce insanı hedef aldı. Bedava bonus ya da ücretsiz oyunlarla vatandaşları kandıran bahisçiler, daha sonra vatandaşların kredi kartlarını ve kişisel bilgileri ele geçiriyor.

Koronavirüs sebebiyle pek çok vatandaş evde vakit geçirmeye başladı. Özellikle internet kullanımının artmasıyla birlikte yasa dışı bahis siteleri, internete 'bonus kazandınız, para kazandınız' gibi reklamlar vererek vatandaşları kandırarak, icra ve avukat tehdidiyle korkutuyor.

Emekli Polis Adli Bilişim Suçları ve Siber Güvenlik Uzmanı İsa Altun, yasa dışı bahis sitelerinin nasıl çalıştığını anlattı; uyarılarda bulundu. İsal Altun, 'Bunların her mahallede bir temsilcileri var. Bu temsilciler bazen bir galeri, bir market olabiliyor. Özellikle koronavirüs döneminde herkesin evde olduğu bu süreçte bu çeteler, terör örgütlü çeteler uyuşturucuya nasıl önce ücretsiz veriyorlar ve kandırıyorlarsa sanal ortamda oynanan bahislerde de önce 200-300 lira hesaba yatırıyorlar ama parayı kullandırmıyor bloke koyuyorlar. Çocuk da üzerine sürekli para eklenince iştahlanmaya başlıyor. Bu defa annenin, babanın kredi kartını onlardan habersiz kullanarak işlem yapmaya başlıyor. Bu kredi kartı ve kişisel bilgiler de onların eline geçtiği zaman o çeteler bu kartları boşaltıyor. Maddi, manevi yaptırımlar uyguluyorlar. Bunlar tamamen terör örgütüne çalışan siteler. Server'ları, uzantıları yurt dışı kaynaklı. Buradan gelen paralar terör örgütlerine aktarılıyorö dedi.

Altun bahis sitelerinin vatandaşlara tuzak kurduğunu belirterek, şöyle devam etti

'At yarışı, futbol, sanal oyunlar gibi çeşitli bahis siteleri mevcut. Burada en önemli şey annenin babanın hiçbir bilgisi olmadığı halde, mali suçları araştırma komisyonu bu sitelere ulaştığında günlerce süren hukuk mücadelesi veriyor. Kredi kartlarına bloke koyuluyor, siteler o kartları boşaltıyor. Aileler günlerce süren hukuk mücadelesi veriyor. Mağdur oluyorlar. Arama motorlarına reklam veriyor bu siteler. Oyunların içine gizlenen linklere yönlendiriyorlar. 200 lira bonus kazandınız gibi tuzaklarla bunları cezbediyorlar. Daha sonra '58 bin lira kazandınız, 3 bin lirası vergidir göndermeniz gerekiyor' diyorlar. Daha sonra o parayı göndermeyenleri icra tehdidi ile 'avukat yolda evinize geliyor, icra uygulanacak' diyerek insanları tedirgin ediyorlar.ö

Pek çok ailenin bu sebepten mağduriyet yaşadığını ve şikayetçi olmadıklarını dile getiren Altun, 'Yılda yaklaşık 40 milyon kişinin bu yasa dışı sitelere akın ettiğini görüyoruz. Bu büyük bir rakam. Bunlar çok profesyonel çalışıyorlar. Kendilerine çalışan insanlar var. Bunlara ücretsiz telefon vererek komisyon karşılığı çalışmalarını istiyorlar. Komisyon karşılığı çalışmasını istediği kişilere dahi paralarını vermiyorlar. Bu yüzden adliyede 'Dolandırıldım, mağdur edildim, maddi manevi kayıplara uğradım' diye gelen birçok çocuğun ve ergenin olduğunu biliyoruz. Ayrıca yasa dışı bahis oynamak suç olduğu için birçok çocuk ve aile şikayetçi olamıyor. Çünkü cezası varö dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler Haber
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Hasan Polatkan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Hatice Çarpar Bergüzar Korel Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Metin Oktay Kenan Sofuoğlu Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: SİBER GÜVENLİK UZMANINDAN, KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ UYARISI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 10:23:36. #1.15#
title