Siber Güvenlik Uzmanı, sanal dünyada kişisel verilerin nasıl korunacağını anlattı

28.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:13

Başakşehir Belediyesi, son yıllarda bankacılık, e-ticaret ve sosyal medya alanlarında kullanılan kişisel bilgilerin mahremiyetine yönelik bir eğitim programı düzenledi. Siber Güvenlik Uzmanı Adem Şimşek, verilerin işlenmesi için bilgileri alınmış olan kişinin açık rızasının alınmış ve aydınlatılmış olması gerektiğine dikkat çekti.

Başakşehir Living Lab'de Siber Güvenlik Uzmanı Adem Şimşek'in verdiği eğitimde, kurumların nasıl veri topladığı ve işlediği anlatıldı. Şimşek, Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma doğrultusunda devletin mahremiyet konusunda kanuni düzenleme yaptığını da hatırlattı. Eğitimde, katılımcılara hukuki hakları konusunda ayrıntılı bilgiler verildi.

"KANUNDA KİŞİSEL MAHREMİYET ÖN PLANDA"

Düzenlemenin kişilerin mahremiyetini, temel hak ve özgürlüklerini korumak için yapıldığına işaret eden Adem Şimşek, kanunun gerçek kişilerin verileriyle ilgili olduğunu, tüzel kişilerle ilgili olan verilerin kanun kapsamında olmadığını söyledi. Veri toplayan firmanın, kanun hükmü ve meşruiyet konularına riayeti ise katılımcılarla birlikte konuşuldu. Şimşek, verilerin işlenmesi için bilgileri alınmış olan kişinin açık rızasının alınmış ve aydınlatılmış olması gerektiğine dikkat çekti. Firmanın kişiyi aydınlatmak için tüm sorulara cevap verme yükümlülüğü olduğunu da ifade etti.

"HAKLARI İHLAL EDİLENE GENİŞ ŞİKAYET HAKKI"

Verilerinin izinsiz ve haksız olarak paylaşıldığını öğrenen bir kişinin şikayet hakkı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Örneğin bir firma, bilgilerinizi izinsiz olarak sızdırdıysa veriyi sızdıran firmanın kanunun belirtilen maddesinde yer aldığı şekliyle kişiye yönelik tüm yükümlülüklerini getirmek zorundadır" dedi.



Kaynak: DHA