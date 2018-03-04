Siber Güvenlik Tehditleri Artacak Mı?

Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Necmi Ön, siber güvenlik tehditleri ile ilgili Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Siber güvenliğin hiçbir zaman bitmeyecek bir mücadele olduğunu, dijitalleşme arttıkça insanların dijital ortamda çok daha fazla yer aldıkça siber güvenlik tehditlerinin de bu paralelde artacağını ifade etti.