Siber güvenlik şirketlerinin birleşmesinden doğan Cyberwise global güç olma yolunda
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Siber güvenlik şirketlerinin birleşmesinden doğan Cyberwise global güç olma yolunda

Siber güvenlik şirketlerinin birleşmesinden doğan Cyberwise global güç olma yolunda
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin birleşmesiyle doğan siber güvenlik firması Cyberwise, global bir güç olma yolunda ilerliyor.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin birleşmesiyle doğan siber güvenlik firması Cyberwise, global bir güç olma yolunda ilerliyor.

Cyberwise şirketinden yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik sektörünün iki öncü firması Biznet ve Securrent ile özel sermayeli fon yönetim şirketi Taxim Capital'in ortaklık yapısına dahil olduğu bir birleşmeyle doğan Cyberwise, faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Şubat 2021'de Innovera'yı da bünyesine katan şirketin, bölgesel ve global liderlik hedefleri çevrim içi düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Cyberwise Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu, toplamda 42 milyon dolarlık ciroyla Türkiye'de bölgesel çapta ve güçte bir yapı ortaya çıkardıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Cyberwise olarak 2020 yılı ciromuz yaklaşık 26,5 milyon dolardı. Innovera'nın da katılmasıyla şu anda toplamda 42 milyon dolarlık ciro ve 250 yeteneği istihdam eden bir yapıya ulaştık. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa dahil tüm bölgeyi kapsayacak nitelikte güçlü bir yapılanma ortaya çıkarmaktan gururluyuz. Yerli bir marka olarak ulusal siber güvenliğimize hizmet edecek özgün ürünlerimizi geliştiriyor ve yatırımlarımıza da bu yönde devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada artık en önemli hedefimiz; istihdamımızı, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki başarılarımızı artırmak ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine açılmaktır. İngiltere ve Suudi Arabistan öncelikli olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'da inorganik büyüme faaliyetlerimiz için adımlar atıyoruz."

"Siber güvenliğin çok büyük geleceği var"

Cyberwise Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise siber suçların artışından bahsederek, "Siber güvenliğin çok büyük ve çok önemli bir geleceği olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Taxim Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Selahattin Zoralioğlu da, ciddi büyümenin olduğu alanlara yatırım yapmak istediklerini belirterek, siber güvenliğin de bu alanlar arasında yer aldığını belirtti.

Zoralioğlu, çok fazla küçük oyuncunun olduğu bu sektörde birleşme ve iş birliğiyle sadece Türkiye'de değil tüm bölgede ciddi bir büyüklüğe ulaşabileceklerini ve siber güvenlik alanında önemli bir değer oluşturabileceklerini gördüklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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