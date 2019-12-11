Siber güvenlik şirketi: 'Türkiye'de 460 bin kredi kartı bilgisi çalındı; karaborsada satışa sunuldu'

11.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:16

Singapur merkezli siber güvenlik şirketi Group-IB Türk bankalarına ait 460 binden fazla kart bilgisinin çalınarak sanal karaborsada satışa sunulduğunu ileri sürdü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre kart bilgileri 28 Ekim ve 27 Kasım tarihlerinde dünyanın en popüler sanal karaborsalarından biri olan Joker's Stash üzerinden satışa sunulmuş. Group-IB bu bilgilerin karaborsadaki toplam fiyatının 500 bin doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Euronews.com'da Görüntüle