Siber Güvenlik İçin Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Nasıl Olmalı?

Ziraat Teknoloji A.Ş. Bilgi Güvenliği Grup Yöneticisi Ayşim Niksarlı, siber güvenlik için bilgi ve tecrübe paylaşımının nasıl olması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Niksarlı, kimin siber güvenlik problemleri yaşadığından ziyade neler yaşandığı, yaşananlardan ne tür dersler çıkarıldığı ve bu derslerle neler yapılabileceğinin paylaşımının çok değerli olduğunu ifade etti.