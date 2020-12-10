Siber Güvenlik Haftası için geri sayım başladı

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 21-25 Aralık'ta ilk kez gerçekleştireceği Siber Güvenlik Haftası ile Siber Güvenlik ilgililerinin karşısına çıkıyor.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 21-25 Aralık'ta ilk kez gerçekleştireceği Siber Güvenlik Haftası ile Siber Güvenlik ilgililerinin karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde 21-25 Aralık'ta online olarak düzenlenecek Siber Güvenlik Haftası, Milli Siber Güvenlik Zirvesi başta olmak üzere Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üye firmaları tarafından gerçekleştirilecek 30'un üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Siber Güvenlik Haftası, bundan sonraki yıllarda da devam ederek Türkiye'nin Siber Güvenlik Haftası olarak takvimlerde yerini alacak.

Türkiye'de yerli siber güvenlik ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, ülkemizdeki Siber Güvenlik farkındalığını ve iş birliklerini artırmak, kamu, özel sektör ve akademi temsilcilerini bir araya getirmek ve 2020 yılını Siber Güvenlik temasıyla dolu dolu bitirmek için 21-25 Aralık'ta düzenlenecek Siber Güvenlik Haftası'nda Küme üyesi yerli firmalarını ve ürünlerini sahneye çıkarıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Açılışı yapılacak Hafta, Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Sanal Siber Güvenlik Fuarı ile başlayacak.

Pandemi dolayısıyla kısıtlı katılımla gerçekleştirilecek Açılış Töreninde, Yerli Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Sağlayan Kamu temsilcilerinin ödüllendirileceği Ödül Töreni ve Kamu temsilcileri ile özel oturum gerçekleştirilecek.

MİLLİ SİBER GÜVENLİK ZİRVESİ

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2'nci kez düzenleyeceği Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getiriyor.

Yerli Siber Güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında ilk kez gerçekleştirilen Milli Siber Güvenlik Zirvesi, "yerli ve milli siber güvenlik" teması ile bu yıl tekrar düzenleniyor.

Online platformlardan yayımlanacak Milli Siber Güvenlik Zirvesi, Kamuda Yerli Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi, Savunma Sanayiinde Yerli Siber Güvenlik, Telekomünikasyon Sektöründe Yerli Siber Güvenlik, Enerji Sektöründe Yerli Siber Güvenlik, Finans Sektöründe Yerli Siber Güvenlik ve Yerli Ürünlerde Test ve Sertifikasyon panellerinde kamu, özel sektör ve akademisyenlerden oluşan 40'ın üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Kamuda Yerli Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi paneli, kamudan önemli temsilcilerin ve küme üyesi firmalardan Picus ve Bilge Siber Güvenlik Teknolojilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

SSB Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Savunma Sanayiinde Yerli Siber Güvenlik Panelinde ise, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve STM konuklar arasında yer alacak.

Telekom Sektöründe Yerli Siber Güvenlik Paneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren moderatörlüğünde, Turkcell, Türk Telekom, Türksat, Ulak Haberleşme ve Procenne firmalarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Enerji Sektöründe Yerli Siber Güvenlik Paneli EPDK moderatörlüğünde Enerji Bakanlığı, Sakarya Üniversitesi, Cyberwise, ICS Defense, Rovenma ve Speksko firmalarını ağırlarken, Finans Sektöründe Yerli Siber Güvenlik paneli ise BDDK moderatörlüğünde BKM, Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası ve Küme üyesi Infosec firmasının katılımıyla gerçekleştirilecek. Milli Siber Güvenlik Zirvesi, yerli siber güvenlik ürünlerinin güvenirliğini artırmak amacıyla SSB, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve TRTEST tarafından yürütülen Test ve Sertifikasyon Projesinin görüşüleceği TSE moderatörlüğündeki, TRTEST, İstanbul Üniversitesi, Crypttech, Labris Networks ve Beam Teknoloji firmalarının katılacağı Yerli Ürünlerde Test ve Sertifikasyon paneli ile sona erecek.

SANAL SİBER GÜVENLİK FUARI

Küme üyesi 80'in üzerinde yerli siber güvenlik firmasının stantlarıyla yer alacağı Sanal Siber Güvenlik Fuarı, hafta boyunca siber güvenlik ilgilileri tarafından ziyaret edilebilecek.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarının yerli ve milli kabiliyetler ile üretmiş oldukları siber güvenlik ürünleri ve vermiş oldukları hizmetler, Sanal Siber Güvenlik Fuarında ülkemizin tüm siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere katılımcıların beğenisine sunulacak.

ETKİNLİKLER

Kümelenme ve üye firmaları tarafından düzenlenecek 30'un üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak Siber Güvenlik Haftası'nda, konferanslar, webinarlar, yarışmalar, çekilişler ve eğitimler de 21-25 Aralık'ta siber güvenlik ilgililerine sunuluyor olacak.

Siber Güvenlik Haftası kapsamında Küme üyesi firmalar tarafından, Ödeme Sistemleri ve Veri Güvenliği Zirvesi, Telekomünikasyon Güvenliği Konferansı, Kamu Sektörünü Hedef Alan Tehditler ve Aktörler, Derin İnternet: Dark Web, Siber Güvenlikte Otomasyon, Güvenlik Sıkılaştırma Kontrolleri, Yapay Zeka Tabanlı Siber Saldırı Tespit Sistemleri (IDS), Siber Saldırı Önleme Sistemleri (IPS) ve Kullanıcı Varlık Davranış Analiz Sistemleri, Online Ödemelerde Güvenlik, Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Siber Güvenlik Yönelimleri vb. başlıklarda düzenlenecek Webinarların yanı sıra, eğitimler, yarışmalar ve çekilişler gerçekleştirilecek.

Yarışması, Malware Nınja Finali ve 2. Siber Güvenlik Demo Günü etkinlikleri de Siber Güvenlik haftasında gerçekleştirilecektir.

Türkiye'nin dört bir yanındaki siber güvenlik ilgililerine ulaşmak ve yetenekleri keşfetmek amacıyla 2019 yılında başlatılan Cyber Anadolu Ctf Programı'nda, 20 ilde Siber Güvenlik eğitimleri verilerek, eğitimler sonrası düzenlenen CTF (Capture The Flag- Bayrağı Yakala) yarışmalarında başarılı olan gençlerin kendi şehrinin CTF takımını oluşturması ve şehirlerin takımlarının düzenlenecek büyük finalde yarışması hedeflenmişti. Pandemi dolayısıyla ara verilen Cyber Anadolu'da Elazığ, Zonguldak, İzmir, Mersin, Ankara, Samsun, Van, Isparta, Aydın ve Tekirdağ illerinde eğitim ve CTF'ler Mart 2020 itibariyle tamamlanmıştı. Tamamlanan 10 ilin takımlarının Siber Güvenlik Haftası kapsamında 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek Finalde yarışacağı Cyber Anadolu'da, en başarılı 3 ilin takımlarına büyük ödüller verilecek.

Siber Güvenlik alanında yapılacak Bitirme Projelerinin artırılması ve ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen 2. Siber Güvenlik Bitirme Projeleri Yarışması da 20 takımın yarışacağı Finaliyle 24 Aralık'ta Siber Güvenlik Haftasında yer alacak.

2019 yılında online olarak ilk etabı tamamlanan Malware Ninja CTF Yarışması'nda ise finalde yarışmaya hak kazanan 20 takım, 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek online finalde yarışacak. 23 Aralık'ta düzenlenecek Siber Güvenlik Demo Günü'nde ise Küme üyesi 10 firma yatırımcı karşısına çıkacak.

Siber Güvenlik Haftası ile ilgili detaylı bilgileri ve etkinlik programı www.siberguvenlikhaftasi.com web sitesinden takip edebilir, etkinliklere kayıt olunarak katılım sağlanabilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zeynep Canlı