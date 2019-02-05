Siber güvenlik endişesi online alışveriş ve bankacılık kullanımını etkiliyor

ESET'in yaptığı araştırmaya göre toplumun yüzde 20'si siber güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle bankacılık ve alışveriş işlemlerini online yapmamayı tercih ediyor.

Siber güvenlik endişesi online alışveriş ve bankacılık kullanımını etkiliyor

ESET'in yaptığı araştırmaya göre toplumun yüzde 20'si siber güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle bankacılık ve alışveriş işlemlerini online yapmamayı tercih ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 70'i ise kişisel verilerin kötüye kullanılmasından endişe duyuyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et