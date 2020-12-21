Siber güvenlik ekosistemi "milli zirvede" buluştu
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Siber güvenlik ekosistemi "milli zirvede" buluştu

21.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:35
Siber güvenlik ekosistemi

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin düzenlediği Siber Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Sanal Siber Güvenlik Fuarı kapılarını açtı.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin düzenlediği Siber Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Sanal Siber Güvenlik Fuarı kapılarını açtı.

Hafta kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin en temel hedefinin, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik çözümlerinin yerli ve milli ürünlerle karşılanmasına olanak sağlayacak ekosistemi geliştirmek olduğunu söyledi.

Bir ülkenin savunmasının sadece silah, top, tüfek, uydu, savunma sistemleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Demir, "Savunma denilince bir entegre yapının, ülkemizin enerji, ulaştırma, iletişim, bilişim, tarım ve sağlık benzeri alanlarda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili koordineli ve bütüncül bakış açısı olması gerekiyor." dedi.

Bu gerçeklikten hareketle çeşitli kurum ve kuruluşlarla bu anlamda iş birliği yapmaya çok büyük önem gösterdiklerinin altını çizen Demir, "Özellikle artık bu dijital çağda, Başkanlığımız bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz ve istihbarat teşkilatımızın ihtiyaçları nedeniyle gündemimize gelen projelerde artık tekil ve yoğunlaşmış alana münhasır çözümler olamayacağı gerçeğinden hareketle Siber Güvelik Kümelenmesi hareketini başlattık." diye konuştu.

Başkanlık olarak işin mutfağında ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini ifade eden Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün paydaşlarımızla bu çabayı gösterme irademizi ortaya koyuyoruz. Yazılım, siber güvenlik, siber saldırı meselelerini gündemimize alırken bunun altyapısını oluşturacak donanım gibi unsurların, ileride uzay tabanlı bir ağ yapısı olacaksa uydu fırlatma sistemlerinin, burada oluşacak uyduların, bunlarla ilgili teknolojilerin gözden geçirilmesi ve hesaplanmasında büyük faydalar olduğunu düşünüyoruz."

Ödüller

Açılış töreninde, yerli siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayan kamu temsilcileri ödüllendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri ve Siber Güvenlik Komutanı Tümgeneral Engin Çirakoğlu, Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Haluk Recai Bostan, Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Muhammet Raşit Öztaş'a ödül verildi.

Yoğun etkinlik takvimi

Siber Güvenlik Haftası kapsamında 60'tan fazla etkinlik düzenlenecek ve 100'den fazla uzman isim konuşmalar gerçekleştirecek.

"Yerli ve milli siber güvenlik" temasıyla başlayan Milli Siber Güvenlik Zirvesi ise farklı sektörlerin önde gelen isimlerini ağırlayacak.

Hafta boyunca, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarının yerli ve milli kabiliyetlerle ürettiği siber güvenlik ürünleri ve vermiş oldukları hizmetler, Siber Güvenlik Sanal Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulacak.

Katılımcılara 3 boyutlu fuar deneyimi sağlayacak Siber Güvenlik Sanal Fuarı, Türkiye'nin tüm siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere siber güvenlik ilgililerinin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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