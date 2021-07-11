Siber Güvenlik Dünyada ve Türkiye'de Ne Durumda?

Prodaft Kurucu Ortağı Mehmet İnce, dünyada ve Türkiye'de siber güvenliğin ne durumda olduğunu değerlendirdi.

Prodaft Kurucu Ortağı Mehmet İnce, dünyada ve Türkiye'de siber güvenliğin ne durumda olduğunu değerlendirdi. Siber güvenliğin dünyada ve Türkiye'de farklı noktalarda olduğunu, özellikle 2020 yılı içerisindeki pandemi dönemine bakıldığında hem Türkiye'de hem de globalde çok önemli bir noktaya geldiğini, yapılan araştırmalara bakıldığında özellikle pandemi döneminde yaşanan siber saldırı olaylarının son derece arttığını söyledi.

Son 10 yıldır siber güvenlik konusunun önem kazandığını, bunun en önemli sebebinin dijitalleşen dünya olduğunu, dijital dünyada en temel kodun güvenlik olduğunu belirtti. Güvenlik kelimesinin başına siber kelimesini çok sonradan eklendiğini, bir insan için kıymetli olan şey neyse onun güvenliğinin önemli olduğunu dolayısıyla dijitalleşmenin artık herkes için çok önemli olduğunu söyledi.

Kıymetli olan şey dijitalleşme olduğunda saldırganlar içinde son derece erişebilir bir nokta ortaya çıktığını bu bağlamda da bir şekilde siber saldırıların artmasının beklenildiğini, 2020 yılında inanılmaz bir artış gözlemlendiğini fakat bu buzdağının henüz görünen yüzü olduğunu, önümüzdeki 5 sene içerisinde çok daha büyük noktaların görüleceğini ifade etti. Siber güvenlik dünyasın son yıllarda özellikle devletlerin de ilgisini çekmeye başlayan bir nokta olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Wise.tv