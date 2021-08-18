Siber girişimcilere Kuluçka Merkezi desteği
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Siber girişimcilere Kuluçka Merkezi desteği

Siber girişimcilere Kuluçka Merkezi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda başlatılan Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programıyla, bu alandaki girişimcilere Teknopark İstanbul'da altyapı desteği verilecek ve girişimcilik programlarından yararlandırılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda başlatılan Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programıyla, bu alandaki girişimcilere Teknopark İstanbul'da altyapı desteği verilecek ve girişimcilik programlarından yararlandırılacak.

Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı İşbirliği Protokolüne dair İmza Töreni 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te gerçekleştirildi. İmza Törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Teknopark İstanbul ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi yetkilileri katıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada "Siber Vatan"ın kamuoyunda son dönemde oldukça sık dile getirilen bir kavram olduğunu, dünyada devlet kurumlarının ve büyük şirketlerin son yıllarda uğradıkları siber saldırılardan sonra, bu kavramın çok daha fazla öne çıktığını söyledi. "Bizler uzun zamandır hava, kara, deniz ve uzayla birlikte siber güvenliği de savunma sanayiimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Son dönemde bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırdık. ve hamdolsun meyvelerini toplamaya başladık" diyen Demir; kamu ve özel, askeri ve sivil siber güvenlik alanındaki bütün ihtiyaçların yerli ve milli çözümlerle karşılanması için SSB koordinasyonunda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesini kurduklarını hatırlattı.

DEMİR SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Kümelenmeye üye 170 firma bu alanda yerli-milli çözümler üretiyor. Ayrıca mesleki liselerde öğrenci ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimleri veriyoruz. Çeşitli yarışma ve programlarla kabiliyetli öğrencilere ve başlangıç seviyesindeki firmalara destek sağlıyoruz. Şimdi de Başkanlığımız iştiraklerinden Teknopark İstanbul'da Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programını başlatıyoruz. Bu kapsamda siber güvenlik girişimcileri, buranın fiziksel altyapısı ve girişimcilik programlarından yararlanacak. Bizim bu alanda yaptığımız yarışmalarda dereceye girenlere Kuluçka Merkezinde yer vereceğiz, ürünleştirme süreçlerinde onların yanında olacağız. Onlar da çalışmalarını bu şekilde daha ileriye taşıma imkanı bulacak. Programın yürütülmesi Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi koordinasyonunda olacak."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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