Siber dolandırıcılık şebekesi para paylaşımını sanal para üzerinden yapmış

Bursa merkezli 4 ilde, cep telefonlarına mesaj gönderip virüs bulaştırdıkları kişilerin banka hesaplarından para aldıkları iddia edilen 15'i tutuklu 36 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haziran ayında başlatılan teknik takip sonucu Bursa, İstanbul, Diyarbakır ve Samsun'da 24 Aralık'ta düzenlenen operasyonla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, mağdurların cep telefonlarına "pandemi", "Hayat Eve Sığar" gibi mesajlarla link gönderilip virüs bulaştırılarak bilişim sistemleri ve internet bankacılığına erişildiği, paraların suç şebekesinde yer alan başka kişilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 35 mağdurun tespit edildiğine değinilen iddianamede, suç şebekesinin, elebaşları oldukları öne sürülen Talet T. ve Hasan Ö. tarafından yönetildiği ifade edildi.

Mağdurların bankacılık ve elektronik ödeme sistemi bilgilerine ulaşanlar, hesaplarına para aktarılanlar, zararlı yazılım linklerini oluşturanların da aralarında bulunduğu diğer 34 zanlının, Talet T. ve Hasan Ö. ile beraber hareket ettiği kaydedilen iddianamede, dolandırıcılık eylemlerinin nasıl gerçekleştirildiğine dair bilgilere yer verildi.

İddianamede, elebaşı oldukları iddia edilen iki şüphelinin, mağdurlara ait ele geçirilen sistemler üzerinden internet ve mobil bankacılık işlemlerini yaptıkları, banka müşteri temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde kendilerini gerçek hesap sahibi gibi tanıttıkları da aktarıldı.

Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, mağdurlarla kurumsal müşteri hizmetleri birimlerinden aranıldığı izlenimi vererek görüştükleri de iddianamede yer aldı.

İddianamede ayrıca, mağdurlardan elde edilen 405 bin liranın açığa çıkmasını engellemek için paraların sanal para piyasası üzerinden ana şüpheli ve hackerlarla paylaşıldığı tespitinde bulunuldu. Bu paranın 170 bin lirasının suç örgütü üyelerince kendi hesaplarına aktarılamadığı, mağdurlara iadesi için bankalara ve diğer ilgili kuruluşlarla iletişime geçildiği bilgisi de iddianameye yansıdı.

Cumhuriyet Savcısı Tayyar Öğmen tarafından hazırlanan iddianamede, 15'i tutuklu, 4'ü adli kontrollü 36 kişi hakkında "Bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık" ve "Banka veya kredi kurumunun araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik olarak, Talet T. ve Hasan Ö'nün 340'ar yıla kadar, diğer 32 kişinin ise isnat edilen suçların her biri için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Olay

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mersin, Sivas gibi çok sayıda ildeki 35 kişinin banka hesaplarındaki 405 bin liranın, bu kişilerin cep telefonlarına gönderilen "Bayrama özel devletten 1000 lira sosyal destek başvurusu için indir, kur, yükle" mesajındaki linke tıklandıktan sonra başka hesaplara aktarıldığını tespit etmişti.

Bursa, İstanbul, Diyarbakır ve Samsun'daki adreslere 24 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, 21 kişiyi gözaltına almıştı. Daha sonra diğer şüpheliler de yakalanmıştı.

Kendi aralarında bir uygulama üzerinden mesajlaştıkları ve kod isim de kullandıkları belirlenen şüphelilerin, "atıcılar", "hesapçılar" ve "sahacılar" şeklinde organize oldukları belirlenmişti.

Emniyettei işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler