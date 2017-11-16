Siber Dolandırıcılık" Operasyonu

Denizli'de ihracat yapan bir firmanın internet sitesine hackleyerek firmanın 80 bin avro alacağını kendi para hesabına aktardığı öne sürülen Nijerya uyruklu İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir firmanın, 80 bin avroluk ihracat alacağının, internet sitelerini hackleyen kişinin hesabına yatırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerin yaptığı incelemede, firmanın kurumsal internet sitesini hackleyen zanlının, ihracat yapılan İngiltere'deki firmaya mail atarak alacağı talep ettiği, verdiği hesaba da 80 bin avronun yatırıldığı tespit edildi.



Hesap sahibinin, Türkiye'ye yaklaşık 10 ay önce geldiği öğrenilen Nijerya vatandaşı Lovent O.O. (29) olduğu belirlendi.



İstanbul'da olduğu belirlenen zanlı, söz konusu parayı çekmeye çalıştığı sırada yakalandı.



Zanlının hesaplarındaki incelemede, aynı yöntemle haksız kazanç olarak elde ettiği değerlendirilen 1 milyon dolarlık para hareketi tespit edildi.



Denizli'ye getirilen Lovent O.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.