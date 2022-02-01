Siber dolandırıcılar, 'Kadına şiddet' ve 'hayvan hakları' üzerinden dolandırıyor

İZMİR (DHA) - SAHTE linkler aracılığıyla binlerce kişiyi dolandıranların, son dönemde daha çok toplumun hassasiyet gösterdiği konuları seçerek, kullanıcıları mağdur ettiği ortaya çıktı. 'Kadına yönelik şiddet', 'hayvan hakları', 'istismar' gibi konuları seçen dolandırıcılar, linki tıklayan kişinin önce hesabını ele geçiriyor ardından da profillerin güvenirliliğini kullanarak maddi kazanç elde ediyor.

Sosyal medya kullanımı arttıkça, siber dolandırıcılık olayları da çoğalmaya başladı. Sahte linkler aracılığıyla binlerce kişiyi dolandıranların, son dönemde daha çok toplumun hassasiyet gösterdiği konuları seçerek, kullanıcıları mağdur ettiği ortaya çıktı. 'Kadına yönelik şiddet', 'istismar', 'hayvan hakları' gibi kişilerin kayıtsız kalamayacağı konuları seçen dolandırıcılar, bu konularla ilgili destek ve yardım toplandığını öne sürüp, kullanıcıya bir link ulaştırıyor. Dolandırıcılar, linki tıklayan kişinin önce hesabını ele geçiriyor, ardından da profillerin güvenirliliğini kullanarak maddi kazanç elde ediyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Ödeme Sistemleri ve Bilişim Suçlarıyla Mücadele Büro Amiri Komiser Mehmet Buldum "Failler veya şüpheliler kullanıcıları değerlendiriyor. Hedeflerinde daha çok kısa yoldan para kazanma eğilimi olan kişiler oluyor. Kart aidatı iadesi, pandemi desteği gibi senaryolar da kuruluyor. Bu senaryoların bir sınırı yok. Bu noktada bir sosyal mühendislik devreye giriyor. Fail karşısındaki kişinin çalışma ortamı, çevresi ile ilgili araştırma yapıyor. Hassasiyet gösterdiği konuları belirliyor" dedi.

Maddi talep halinde daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Birebir sizden maddi bir talepte bulunan varsa, o anda iletişimi keselim. Maddi talep dışında mahremiyet denilen kişisel bilgilerin ele geçirilmesi de söz konusu olabilir. Maddi bir istek yoksa bile kişisel bilgileri paylaşmayalım. Hacklenme denilen terim, sosyal duygularımızı açmaktan kaynaklanıyor. Teknik açıdan aslında dolandırıcı sadece linke tıklama aracılığıyla hesabınızı ele geçiremez. Arka tarafta kullandığımız tarayıcılarımız mahrem bilgileri ilettiği ve diğer bilgiler de tahmin edilebilir olduğu için hesaplar ele geçiriliyor" diye konuştu.