Sibel Mirkelam yepyeni şarkısı "Dünya Evi" ile dinleyicileriyle yeniden buluştu
Sözü ve müziği kendisine ait olan tekli çalışması "Dünya Evi" naif sözleriyle dikkat çekecek bir şarkı.
Düzenlemesini Suat Sakarya'nın yaptığı, klip yönetmenliğini Kemal Yıldız'ın üstlendiği çalışma, evlenecek çiftler için 2019'unromantik ilk dans şarkılarından biri olacak gibi görünüyor.
Kaynak: Bültenler
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