Sibel Mirkelam yepyeni şarkısı "Dünya Evi" ile dinleyicileriyle yeniden buluştu

Sibel Mirkelam yepyeni şarkısı "Dünya Evi" ile dinleyicileriyle yeniden buluştu

Sözü ve müziği kendisine ait olan tekli çalışması "Dünya Evi" naif sözleriyle dikkat çekecek bir şarkı.

Sibel Mirkelam yepyeni şarkısı

Düzenlemesini Suat Sakarya'nın yaptığı, klip yönetmenliğini Kemal Yıldız'ın üstlendiği çalışma, evlenecek çiftler için 2019'unromantik ilk dans şarkılarından biri olacak gibi görünüyor.

Kaynak: Bültenler
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