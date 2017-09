Sibel Kekili Taciz Mesajlarına Karşı Tüm Türk Kullanıcılarını Engelledi!

Türkiye asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli, Türkiyeli takipçilerden gelen yoğun taciz mesajlarına gösterdiği reaksiyonnin sonrasında en sonunda çareyi Instagram hesabını Türkiyeli kullanıcılara tamamıyla kapamakta buldu.





Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filmiyle yakaladığı başarıyı son dönemin en tanınmış dizisi 'Game Of Thrones'da dört sezon canlandırdığı 'Shae' karakteriyle taçlandıran Kekilli, kısa süre önce Instagram hesabındaki taciz yorumlarına isyan etmiş, bilhassa Türkiyeli kullanıcıların yorumlarına daha çok katlanmayacağını söylemişti.



Kekilli şunları yazmıştı: "Her şeyden önce, hepinize hoş desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak suretiyle, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim yanıtım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha çok tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp diğer insanlara, bilhassa kadınlara veya dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!"







Bu mesajdan kısa süre sonra da Kekilli, 'veda zamanı' diyerek bu yöndeki mesajlara son bir uyarı yapmıştı: "Kısa bir süreliğine veda etme zamanı… Öyle görünüyor ki paylaştığım son iki gönderiyle çok titiz bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki tüm o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler. Burada her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ancak her şey tek bir sonuca varıyor: Bir kadın ne yapmış ya da yapıyor olursa olsun, bu yalnızca ve yalnızca ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel ya da psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez. Bıkmadan usanmadan beni destekleyen tüm hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum."







Bu son mesajı Kekilli'nin hesabını donduracağının sanılmasına yol açsa da, dünyaca ünlü oyuncu kendisini kısıtlamak yerine daha yaratıcı bir çözüm buldu. Taciz mesajlarının çoğunun Türkiye'den geldiği zamann yakınan Kekilli, Türkiye'yi kısıtlama yoluna gitti.



Instagram'a giren Türkiyeli kullanıcılar, "Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaşıyor.