Sibel Ersoy Milli takımda
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Sibel Ersoy Milli takımda

Sibel Ersoy Milli takımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muay Thai Federasyonu'nun düzenlediği Gençler Türkiye şampiyonası milli takım seçmelerinde ilimiz sporcusu Sibel Ersoy milli takıma seçildi.

Muay Thai Federasyonu'nun düzenlediği Gençler Türkiye şampiyonası milli takım seçmelerinde ilimiz sporcusu Sibel Ersoy milli takıma seçildi.

Kuşadası'nda 1-6 Haziran 2021 tarihleri arasında Muay Thai Federasyonu'nun düzenlediği Gençler Türkiye Şampiyonası milli takım seçmeleri müsabakalarına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fahri Muay Thai Antrenörü İbrahim Keleş eşliğinde katılan Sibel Ersoy, 60 kilogram alt genç bayanlarda üçüncü olarak milli takıma seçilme hakkı kazandı. Müsabakalar Covid-19 Tedbirleri nedeniyle, tüm katılımcılardan PCR negatif test koşulu ile seyircisiz ve açık alanda kurulan ringlerde yapıldı. - DÜZCE

Sibel Ersoy Milli takımda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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