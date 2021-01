Sibel Can ve Hakan Altun'un programının adı nedir? Kimler konuk olacak? Hangi gün yayınlanacak?

Sibel Can ile Hakan Altun, televizyon programı için el sıkıştı. İkili, şov projesiyle önümüzdeki haftalarda izleyici karşısına çıkacak. Peki, Sibel Can ve Hakan Altun'un programının adı nedir? Kimler konuk olacak? Hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

SİBEL CAN VE HAKAN ALTUN'UN PROGRAMININ ADI NEDİR?

KİMLER KONUK OLACAK?

Milliyet'in haberine göre, Sibel Can ile Hakan Altun, televizyon programı için el sıkıştı. İkili, şov projesiyle önümüzdeki haftalarda izleyici karşısına çıkacak. Kanal arayışlarına başlayan Sibel Can ile Hakan Altun, bir yandan da çağıracağı konuklarla konuşmaya başladı.