Sibel Can'ı daha önce hiç böyle görmediniz ÖZEL | 80'li yılların ortasında Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı olarak mesleğe başlayan sanatçı Sibel Can'ın (49), yıllar önce katıldığı bir sünnet törenindeki bu görüntülerini ilk kez Snob Magazin farkıyla izleyeceksiniz

Snob Magazin'in özel haberine göre; Henüz 14 yaşındayken dansa merak saran sanatçı Sibel Can'ın, 80'li yılların ortasında bir sünnet düğününde dansöz olarak sahneye çıktığı ortaya çıktı. MİSAFİRLERİ MEST ETMİŞ... Ünlü sanatçının, henüz genç yaşlarda olmasına rağmen salonu dolduran misafirleri fazlasıyla eğlendirdiği görülüyor. VİDEO - SİBEL CAN'I DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ



Kaynak: Snob Magazin