Sibel Can'dan pandemi yorumu: Ruhumuz bedenden ayrılmış
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Sibel Can'dan pandemi yorumu: Ruhumuz bedenden ayrılmış

Sibel Can'dan pandemi yorumu: Ruhumuz bedenden ayrılmış
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türk müziğinin güçlü seslerinden Sibel Can, pandemide yaşadığı sıkıntılı günler hakkında konuştu.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Sibel Can, pandemide yaşadığı sıkıntılı günler hakkında konuştu. Salgın sürecini evinde geçiren sanatçı, şarkı okumadan geçirdiği günlerde sesini kaybettiğine bile inanmaya başladığını söyledi.

Sahnede olmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini pandemide daha iyi anladığını belirten Can, bu süreçten çıkardığı dersler hakkında şöyle konuştu:

"İşlerin yoğun olduğu dönemde tatil yapmak için yanıp tutuşuyorduk, korona hepimizi zorunlu tatile çıkardı. Bu zor günlerin iyi tarafı olmadı mı? Tabii ki oldu. İçime döndüm. O kadar hızlı yaşamışız ki, ruhumuz bedenimizden ayrılmış. Pandemi nedeniyle ruhumuz tekrar bedenimizle buluştu. Bir dönem eski güzel günlere dönemeyeceğiz korkusu da yaşamadım değil. Şimdi Allah'a şükrediyorum."

Kanser hastalarına umut ışığı olalım

Sibel Can, 1 Ağustos'taki doğum günü vesilesiyle Kansersiz Yaşam Derneği yararına bir yardım kampanyası başlattı. Sanatçı, İyilik Paylaş platformu üzerinden başlattığı kampanyanın duyurusunu sosyal medyada yaptı: "Yeni yaşımın her zamankinden daha büyük bir coşkuyla gelmesini istiyorum. Bu yüzden sizlerden bugüne kadarki en içten doğum günü hediyesi için bana destek olmanızı diliyorum. İyilik yapıp birlikte iyileşelim, iyileştirelim. Biliyorum ki sizlerden gelen güzel destekler sayesinde birçok kanser hastasına umut ışığı olacağız."

Kaynak: Hürriyet

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