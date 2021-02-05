Sibel Can'dan jet yanıt: Daha bitmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sibel Can'dan jet yanıt: Daha bitmedi

05.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:21
Sibel Can'dan jet yanıt: Daha bitmedi

'BENİ MAĞDUR ETTİ'Davanın devam ettiğini belirten Can, "Bedelini ödediğim araca el konulmasıyla beni mağdur durumda bırakan, usulsüzlüğü ve yanlış iş yapma sisteminin cezasını bana ödetmeye çalışan Mehmet Çelik'e açtığım davaların sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

'BENİ MAĞDUR ETTİ'

Davanın devam ettiğini belirten Can, "Bedelini ödediğim araca el konulmasıyla beni mağdur durumda bırakan, usulsüzlüğü ve yanlış iş yapma sisteminin cezasını bana ödetmeye çalışan Mehmet Çelik'e açtığım davaların sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi. Can'ın avukatı Bu¨lent Ernas da "İlk derece mahkemesi, Mehmet Çelik hakkında mahkumiyet hükmü kurmuştur. Sanığın itirazını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararda eksikliklerin bulunduğunu belirterek tekrar görülmesi için dosyayı ilk derece mahkemesine göndermiştir. Yargılama devam etmektedir" diye konuştu.

Mehmet Çelik'in eşi Sibel Turnagöl, dava için Sibel Can'a tepki göstermiş, "Yaptığı düşmanlık" demişti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Barış Manço Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Milli Silah Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sibel Can'dan jet yanıt: Daha bitmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 09:31:18. #1.14#
title