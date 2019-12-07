Sibel Can Almanya'da konser verdi
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Sibel Can Almanya'da konser verdi

Şarkıcı Sibel Can, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

07.12.2019 02:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 02:54
Sibel Can Almanya'da konser verdi

Şarkıcı , 'nın kentinde konser verdi.

Maritim Hotel'de sahne alan şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Can seyircileri seslendirdiği hüzünlü şarkılarla duygulandırırken, hareketli parçalarla da coşturdu.

Eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Sibel Can, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
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