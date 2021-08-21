Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
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Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz

Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Sibel Can, Bodrum antik tiyatroda konser verirken bir anda karşısında Bülent Ersoy'u görünce şok oldu.

Ünlü sanatçı Sibel Can, Bodrum antik tiyatroda konser verirken bir anda karşısında Bülent Ersoy'u görünce şok oldu.

Güzel sanatçı Sibel Can iki gün üst üste sahne aldığı Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO Sahnesi'ndeki konseri sırasında büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Konser devam ederken, gizlice kulise giderek hazırlanan Diva lakaplı Bülent Ersoy, bir anda Sibel Can'ın sahnesine geldi. Hem Sibel Can'a hem de dinleyicilere büyük bir şok yaşatan Diva, izleyicilerin yoğun alkışları altında Sibel Can'a sarılarak, "Seninle iftihar ediyorum. Türk Müziği'ne olan sevgin, her sahnende özel bir bölüm olarak müziğimize sahip çıkmanı takdirle karşılıyorum. Sahne adabın, büyüğüne, küçüğüne olan sevgin, asil duruşun hiç kimsede yok. Size ebedi bir saygım ve sevgim var canım kızım" dedi. Sözlerini "kadın gibi kadın'" diyerek bitiren Diva, daha sonra 'Senede Bir Gün' şarkısını Sibel Can ile birlikte söyledi. Bu unutulmaz düete şahit olan izleyicilerin yoğun alkışları arasında Sibel Can ise "Benim için çok güzel bir sürpriz, unutulmaz bir hatıra oldu. Şeref verdiniz sahneme" diyerek Bülent Ersoy'a teşekkür etti.

Ünlü konuğun yaptığı güzel sürprizden sonra konserine kaldığı yerden devam eden Sibel Can, yaklaşık üç saat kaldığı sahnesinde birbirinden güzel eserleri okuyarak misafirlerinin yaz akşamlarını unutulmaz kıldı. Amor Gariboviç'in konserler için özenle hazırladığı elbiseleriyle sahne alan Sibel Can, 29 Ağustos'ta yeniden İstanbul'daki dinleyicileri ile buluşmak için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde olacak. - MUĞLA

Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz
Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sibel Can'a Bülent Ersoy'dan büyük sürpriz - Haberler Magazin
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