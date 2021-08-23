Sibel Can'ın ardından Çağla Şıkel de dekolte kurbanı oldu

Çağla Şıkel bir marka için çekim yaptı. Çağla Şikel çekim sırasında kıyafetinin azizliğine uğradı. Geçtiğimiz gün de Sibel Can kıyafetinin azizliğine uğramıştı. İşte detaylar...

Yaz sezonunu Çeşme'de açan ve ev kiralayan sunucu Çağla Şıkel ailesiyle uzun bir tatilin ardından işlerinin başına döndü. Bir süre önce Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk iddialarına adı karışan Şıkel bu iddiaları yalanlamıştı.

Ünlü isim son olarak bir markanın yüzü oldu ve çekimlere katıldı. Üst üste kıyafet değiştiren ve poz veren Şıkel bir elbisesinin ise kurbanı oldu.

Geçtiğimiz gün Bodrum'da konser veren Sibel Can, sahne kazası yaşadı. Elbisesinin üst kısmı açılan şarkıcı, görevlilerin uyarmasıyla elbisesini düzeltmişti.

Kaynak: Snob Magazin