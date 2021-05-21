Sibel, babasına ait tabancayla oynarken karnından yaralandı
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Sibel, babasına ait tabancayla oynarken karnından yaralandı

Sibel, babasına ait tabancayla oynarken karnından yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta Sibel O. (15) evlerinde babasına ait tabancayla oynarken kazara tetiğe dokununca karnından yaralandı.

SİVAS'ta Sibel O. (15) evlerinde babasına ait tabancayla oynarken kazara tetiğe dokununca karnından yaralandı.

Merkeze bağlı Kolluca köyünde yaşayan Sibel Ö. bugün saat 15.30 sıralarında evde yalnız başınayken babası Feridun O.'ya ait ruhsatsız tabancayı aldı. Sibel O. tabancayla oynarken kazara tetiğe dokundu. Ateş alan silahtan mermi, Sibel O.'nun karnına isabet etti. Bu sırada evin bahçesinde bulunan Necla O. silah sesini duyunca eve koştu. Kızını yaralı halde bulan Necla O. sağlık ekiplerine haber verdi. Sibel O., gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sibel O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Sibel, babasına ait tabancayla oynarken karnından yaralandı
Sibel, babasına ait tabancayla oynarken karnından yaralandı
Sibel, babasına ait tabancayla oynarken karnından yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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