Siaçin Buzulu'nda meydana gelen çığda 2 Hint askeri hayatını kaybetti

Karakurum Dağları'nın doğusunda Pakistan, Hindistan ve Çin toprakları arasında bulunan Siaçin Buzulu'nda meydana gelen çığda 2 Hint askeri yaşamını yitirdi.

Karakurum Dağları'nın doğusunda Pakistan, Hindistan ve Çin toprakları arasında bulunan Siaçin Buzulu'nda meydana gelen çığda 2 Hint askeri yaşamını yitirdi.

Hint medyasındaki habere göre, Hint ordusundan yapılan açıklamada, Siaçin'de askeri bir noktaya çığ düştüğü bildirildi.

Çığ düşmesi sonucu çok sayıda askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, askerlerden 2'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Siaçin bölgesi, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 döneminde çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz