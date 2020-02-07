Şi, Trump ile koronavirüs salgını ve ticaret anlaşmasını görüştü
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye, ülkesindeki salgın durumunu soğukkanlılıkla değerlendirmesi ve makul önlemler alması çağrısı yaparak iki ülke arasında ticari konulardaki ayrılıkları da diyalog yoluyla çözmeyi umduklarını belirtti.
07.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:59
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye, ülkesindeki salgın durumunu soğukkanlılıkla değerlendirmesi ve makul önlemler alması çağrısı yaparak iki ülke arasında ticari konulardaki ayrılıkları da diyalog yoluyla çözmeyi umduklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com