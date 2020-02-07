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Şi, Trump ile koronavirüs salgını ve ticaret anlaşmasını görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye, ülkesindeki salgın durumunu soğukkanlılıkla değerlendirmesi ve makul önlemler alması çağrısı yaparak iki ülke arasında ticari konulardaki ayrılıkları da diyalog yoluyla çözmeyi umduklarını belirtti.

07.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:59
Şi, Trump ile koronavirüs salgını ve ticaret anlaşmasını görüştü

Çin Devlet Başkanı , ABD'ye, ülkesindeki salgın durumunu soğukkanlılıkla değerlendirmesi ve makul önlemler alması çağrısı yaparak iki ülke arasında ticari konulardaki ayrılıkları da diyalog yoluyla çözmeyi umduklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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