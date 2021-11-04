SHY-147 Programı Aralık 2021 Modül Sınavları 04.11.2021 - Haberler
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SHY-147 Programı Aralık 2021 Modül Sınavları 04.11.2021

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SHY-147 Programı Aralık 2021 Modül Sınavları 04.11.2021

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu bünyesinde SHY-66 lisansları kapsamında B1. 1, B1. 2 ve B2 kategorilerinde Modül Sınavları gerçekleştirilecektir.

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu bünyesinde SHY-66 lisansları kapsamında B1. 1, B1. 2 ve B2 kategorilerinde Modül Sınavları gerçekleştirilecektir.

Türkçe ve İngilizce olarak yapılacak sınavlar, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde icra edilecektir.

İlgilenen adayların 28 Kasım 2021 mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurması ve belirtilen hesap numaralarına sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

https://www. atilim. edu. tr/tr/shyo/page/4940/modul-sinavlari-basvuru-formu

Modül Sınav Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihi: 27 Ekim 2021 - 28 Kasım 2021

Modül Sınavlarının Tarihi: 18-19 Aralık 2021

Sınav Merkezi: Atılım Üniversitesi, Kızılcaşar Mahallesi, İncek/ Ankara

İletişim:

Atılım Üniversitesi SHY-147 Temel Eğitim Organizasyonu

Sınav Sekreterliği

shy66@atilim. edu. tr

Oğuzhan TOPRAK

Atılım Üniversitesi

Sınav Müdürü

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