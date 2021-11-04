SHY-147 Programı Aralık 2021 Modül Sınavları 04.11.2021
Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu bünyesinde SHY-66 lisansları kapsamında B1. 1, B1. 2 ve B2 kategorilerinde Modül Sınavları gerçekleştirilecektir.
Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu bünyesinde SHY-66 lisansları kapsamında B1. 1, B1. 2 ve B2 kategorilerinde Modül Sınavları gerçekleştirilecektir.
Türkçe ve İngilizce olarak yapılacak sınavlar, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde icra edilecektir.
İlgilenen adayların 28 Kasım 2021 mesai bitimine kadar aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurması ve belirtilen hesap numaralarına sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
https://www. atilim. edu. tr/tr/shyo/page/4940/modul-sinavlari-basvuru-formu
Modül Sınav Başvuru Takvimi
Başvuru Tarihi: 27 Ekim 2021 - 28 Kasım 2021
Modül Sınavlarının Tarihi: 18-19 Aralık 2021
Sınav Merkezi: Atılım Üniversitesi, Kızılcaşar Mahallesi, İncek/ Ankara
İletişim:
Atılım Üniversitesi SHY-147 Temel Eğitim Organizasyonu
Sınav Sekreterliği
shy66@atilim. edu. tr
Oğuzhan TOPRAK
Atılım Üniversitesi
Sınav Müdürü