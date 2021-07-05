Shroud, VCT açık elemeleri için rüya kadroyu oluşturuyor!

Kanadalı popüler yayıncı Shroud, espor arenasına geri dönmek istediğini duyurdu. CS:GO zamanından eski takım arkadaşlarının yer aldığı bir takım oluşturacağını duyurulan Shroud, Valorant açık elemelerinde mücadele edecek. Shroud'un Valorant kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? İşte detaylar!

Ünlü Twitch yayıncısı Michael "shroud" Grzesiek, 22 Temmuz'da düzenlenecek Valorant Şampiyonlar Turu Açık Elemeleri'yle rekabetçi arenaya geri dönmek istediğini duyurdu. CS:GO zamanlarından eski takım arkadaşlarını yanında mücadele ederken görmek istediğini belirten Shroud, planlarını geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında açıkladı.

Twitch'in önde gelen yayıncılarından olan Shroud'un hayranları da kendisinin rekabetçi arenaya dönmesini istiyor. Hatırlanacağı üzere eski Cloud9 oyuncusu, yayıncılar ile birlikte takımlar kurup farklı turnuvalarda yer almıştı. Hatta "Old Guys Club" CS:GO takımı, Major'e katılmaya oldukça yaklaşmıştı. Peki, Shroud'un Valorant kadrosunda hangi oyuncular yer alacak? İnceleyelim...

SHROUD'UN VALORANT KADROSUNDA KİMLER YER ALACAK?

Kanadalı popüler yayıncı, bir sonraki VCT Kuzey Amerika açık elemelerine katılacağı açıkladı. Shroud ayrıca, rüya kadro için düşündüğü birkaç isim olduğunu da belirtti.

Uzun süredir Valorant sahnesinde oldukça etkili performans sergileyen dereceli oyun ikilisiJordan "n0thing" Gilbert ve Sean "Seangares" Gares takımda yer alabilir. Ancak, Seangares bir organizasyon altında mücadele ettiği için, durumu şu anlık belirsiz görünüyor. Ayrıca shroud, CS:GO Major galibi Tarık "tarik" Çelik'in toplama ekibine katılma olasılığı olduğunu da dile getirdi. En son Evil Geniuses için oynayan CS:GO yıldızının, Valorant'a geçiş yapacağı söyleniyordu.

Valorant açık elemeleri 22 Temmuz'da başlayacak ve üç gün sürecek. Shroud'un bu zamana kadar takımı oluşturması için yeteri kadar zamanı var gibi görünüyor. Shroud ve ekibi elemelerde başarılı olursa, 50 bin dolarlık ödül havuzuna sahip Challengers 2 etkinliğine katılma hakkı kazanacak.