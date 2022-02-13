Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu serimizde profesyonel VALORANT oyuncularının ayarlarını sizler için derliyoruz. Esporcular zaman zaman oyun ayarlarını değiştirdiğinden dolayı bu serimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

VALORANT ayarlarını derlediğimiz oyuncu: "shroud"

shroud VALORANT Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK?Düşman Vurgu RengiBeyazFARE?Hassasiyet: Hedefleme0,78Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma1DPI450Windows Hassasiyeti6/11MİNİ HARİTA?DöndürDöndürOyuncuyu Ortada TutKapalıMini Harita Boyutu1,1Mini Harita Yakınlaştırma1Mini Harita Görüş KonileriAçık

NİŞANGAH AYARLARI GENEL?Nişangah RengiCyanAna ÇizgiKapalıAna Çizgi Saydamlığı0Ana Çizgi Kalınlığı0Merkez NoktaKapalıMerkez Nokta Saydamlığı0Merkez Nokta Kalınlığı0Atış Hatasında Nişangahı SoldurKapalıİÇ ÇİZGİLER?İç Çizgileri GösterAçıkİç Çizgi Saydamlığı1İç Çizgi Uzunluğu4İç Çizgi Kalınlığı2İç Çizgi Uzaklığı2Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalıDIŞ ÇİZGİLER?Dış Çizgileri GösterKapalıDış Çizgi Saydamlığı0Dış Çizgi Uzunluğu0Dış Çizgi Kalınlığı0Dış Çizgi Uzaklığı0Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük2560×1440 16: 10 (240 Hz)Çok İzlekli GörselleştirmeAçıkMateryal KalitesiYüksekDoku KalitesiYüksekAyrıntı KalitesiYüksekArayüz KalitesiDüşükVinyetKapalıVSyncKapalıKenar YumuşatmaMSAA 4XEşyönsüz Filtreleme8xNetliği ArttırAçıkDeneysel KeskinleştirmeAçıkBloomKapalıBozulmaKapalıBirinci Şahıs GölgelerAçık

shroud'un Kullandığı Ekipmanlar:

EKİPMANMARKA MouseLogitech G Pro XKlavyeLogitech G Pro XKulaklıkLogitech G Pro XMousepadLogitech G840 XLMonitörDell Alienware AW2721D

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