SHOW TV Kuzey Yıldızı 53. bölüm fragmanı izle! Kuzey Yıldızı 52. bölüm full izle!

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KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mine'nin sürprizi herkeste soğuk duş etkisi yaratmıştır. Yıldız'ın sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesi için canını dişine takan Kuzey için mücadele edeceği bir cephe daha açılmıştır. Ama Kuzey, yılmaz. Ailesi için elinden geleni yapmaya devam eder. Bir süre stresten uzak kalmak ona da Yıldız'a da çok iyi gelecektir. Kuzey ve Yıldız, çareyi uzaklaşmakta bulsa da bıraktıkları hayat, eskisi gibi devam edemeyecektir. Herkes adeta çil yavrusu gibi dağılmıştır. Kızlar, sürpriz isimlerle birlikte kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurken Sefer de birdenbire kendini sokaklarda bulmuştur. Tehlike ise yine en beklenmedik zamanda yine kendini gösterecektir.

KUZEY YILDIZI 53. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!