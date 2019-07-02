Show TV'de 3. sayfa haberinde Hande Doğandemir ve Kerem Bürsin'in fotoğrafı kullanıldı

Show TV'de yayınlanan haber bülteninde bir haberin görselinde ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir'in görselinin kullanılması sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi.

DİKKATLİ TAKİPÇİLER FARK ETTİ

Söz konusu haberde, 2013 yılında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir'in görselinin buzlanarak kullanılması twitterda dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

İşte o haber ve diziden kullanılan fotoğraf;

Güneşi Beklerken, yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı, başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bürsin, Yağmur Tanrısevsin, İsmail Ege Şaşmaz ve Ozan Osmanpaşaoğlu'nun paylaştığı 2013 yapımı bir gençlik dizisidir.